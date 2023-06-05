"Строительство нового здания Рязанского музея-заповедника было начато еще в 2015 году, а в 2021 году передано нам. На сегодня здание введено в эксплуатацию, ведется оформление музейного пространства. Посетить новый корпус жители и гости города смогут уже в этом году", — заявил представитель компании.

По его словам, новое здание спроектировано специально для размещения всех экспозиций музея, для которых ранее не было места. Общая площадь объекта составляет почти 20 тыс. кв. м, а его "фишкой" стало размещение планетария.

"В новом корпусе музея-заповедника появится экспозиция, посвященная покорению космоса, в том числе и купол звездного неба. Планетарий оборудован современным аудиовизуальным оборудованием, которое позволит посетителям погрузиться в мир космоса и ощутить себя на просторах Вселенной", — добавил сотрудник пресс-службы.

Он уточнил, что в здании расположены экспозиционно-выставочная зона, реставрационная мастерская, библиотека с читальным залом и книгохранилищем. "Кроме того, в корпусе создали детский центр, фондохранилище, конференц-зал и административные помещения", — заключили в пресс-службе компании.