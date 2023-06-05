По его словам, новое здание спроектировано специально для размещения всех экспозиций музея, для которых ранее не было места. Общая площадь объекта составляет почти 20 тыс. кв. м, а его "фишкой" стало размещение планетария.
"В новом корпусе музея-заповедника появится экспозиция, посвященная покорению космоса, в том числе и купол звездного неба. Планетарий оборудован современным аудиовизуальным оборудованием, которое позволит посетителям погрузиться в мир космоса и ощутить себя на просторах Вселенной", — добавил сотрудник пресс-службы.
Он уточнил, что в здании расположены экспозиционно-выставочная зона, реставрационная мастерская, библиотека с читальным залом и книгохранилищем. "Кроме того, в корпусе создали детский центр, фондохранилище, конференц-зал и административные помещения", — заключили в пресс-службе компании.