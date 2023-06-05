Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю: из Москвы — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, из Кемерово — по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. Ранее сообщалось, что самолеты из Москвы в Кемерово, в основном ночные, вылетают из Москвы поздно вечером, прибывают в Кемерово ранним утром (с учетом разницы во времени).

"Победа" прекращала полеты из Москвы в Кемерово с 31 октября 2022 года.

"В связи с санкциями и несогласием с финансовой политикой (кемеровского — ИФ) аэропорта авиакомпания "Победа" не смогла дальше продолжать сотрудничество с аэропортом. Несмотря на предложенные льготные условия со стороны авиагавани, авиакомпания "Победа" прекратила полеты из Кемерово в Москву с 31 октября 2022 года", — написал тогда замгубернатора Кузбасса по топливно-энергетическому комплексу, транспорту и экологии Андрей Панов в своем телеграм-канале.

Из Москвы в Кемерово летают также S7 и "Аэрофлот"