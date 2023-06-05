По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, произошедшего в 02:15 мск в воскресенье, находился в Кош-Агачском районе в 46 км западднее районного центра Кош-Агач.

Интенсивность сейсмособытия в эпицентре составила 4,1 балла по шкале MSK-64.

Землетрясение зарегистрировано в границах очага сейсмоактивности, который сохраняется в регионе почти 20 лет. Геофизики связывают это с процессами горообразования, продолжающимися последние 5-10 млн лет.

Установлено, что скорость горизонтальных тектонических движений Горного Алтая относительно северной части Евразии составляет 1,19 мм в год по направлению к северо-западу.