"Конкурс проходит в столице в четвертый раз, в нем принимают участие как профессионалы, так и любители. В этом году они составляли маршруты по пяти темам — истории, науке, спорту, экологии и речным прогулкам", — сказал Собянин, слова которого приводятся на сайте мэра и правительства Москвы.

Голосование за лучший туристический маршрут в рамках конкурса "Покажи Москву!" проходит в проекте "Активный гражданин" с 5 по 30 июня.

В финал конкурса вышло 12 маршрутов по девяти округам.

В ходе голосования определят 17 победителей: 10 из них выберут члены жюри, еще семь — "активные граждане". Итоги подведут в июле на официальном сайте конкурса, а лучшие маршруты опубликуют в журнале Russpass Mag.

Конкурс "Покажи Москву!" создан для продвижения профессий в сфере туризма. Он проходит в столице уже в четвертый раз. За все время участники предложили свыше 1,1 тысячи идей для прогулок по столице.