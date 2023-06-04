"В перечень добавлены три участка морского пункта пропуска Большой порт Санкт-Петербург – форт Константин, Английская набережная и набережная Лейтенанта Шмидта. Подписанное распоряжение – часть подготовительной работы по запуску единой электронной визы. Планируется, что посещать Россию по такой визе можно будет с 1 июля 2023 года", — пояснили в пресс-службе Кабмина.

Электронные визы для въезда иностранных туристов должна была заработать в России с 1 января 2021 года, однако их запуск был отложен из-за пандемии.

в"Электронная виза может быть оформлена в специальном разделе на сайте МИД России для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок, она позволяет находиться в РФ 60 дней. Для её получения не потребуется приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия. Срок оформления займёт не более четырёх дней. Детям до шести лет визу оформят бесплатно", — уточняет пресс-служба правительства.