"Новый национальный парк расположится на территориях муниципальных образований Щёкинский район, город Ефремов и город Тула. Его общая площадь составит почти 6 тыс. га. Создание парка позволит сохранить природно-исторический комплекс "Тульские засеки" — один из немногих уцелевших фрагментов широколиственных лесов Северного полушария. Здесь обитают редкие виды флоры и фауны, многие из которых занесены в Красные книги России и Тульской области", — говорится в сообщении.

Кроме того, на территории проектируемого парка и вблизи неё сохранилось более 50 памятников археологии и интересные геологические объекты, которые в дальнейшем могут быть включены в экскурсионно-туристические и просветительские программы. В их числе — Красная гора, утёс Ишутинская гора, утёс Галочник, Каменная дорога, группа глыб кварцевого песчаника "Конь-камень".

Работа ведётся в рамках федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", входящего в национальный проект "Экология".