По предварительным данным, на 200-м км Мурманского шоссе Mazda при обгоне врезалась в грузовик, после чего фура по касательной столкнулась с автобусом, в котором находились 40 туристов.

"В результате ДТП водитель Mazda скончался на месте, водитель грузового автомобиля госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, пассажиры и водитель автобуса не пострадали", — сказали в главке.

В связи с аварией дорожная полиция организовала проверку. Лодейнопольская городская прокуратура проконтролирует ее ход и результаты.