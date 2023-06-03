"Маршрут этот нами продумывался достаточно давно. Тот путь, который компания "Российские железные дороги" восстановила, он доходит до нового причала, куда передислоцировано отправление "Метеоров" на Валаам. Мы согласовали расписание и с пассажирскими поездами, и с отправлением "Метеоров" с нового причала", — сообщил Пегов журналистам.

Он напомнил, что ОАО "РЖД" ведет работу по созданию мультимодальных маршрутов, чтобы пассажиры и туристы меньше тратили времени на пересадку с одного вида транспорта на другой.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

"Поэтому этот городской маршрут, который позволяет пересесть с пассажирского поезда дальнего следования и доставить пассажиров до скоростного "Метеора" или в центр города с несколькими остановками, на наш взгляд является дополнением к туристическому проекту под большим названием "Рускеальский экспресс", в который мы по сути включаем все виды транспорта, которые здесь в городе есть, чтобы туристам было комфортно и удобно", — рассказал замгендиректора ОАО "РЖД".

Пегов отметил, что железнодорожники проделали большую работу по восстановлению железнодорожного пути и двух переездов, которые находятся на пересечении с автомобильными дорогами.

"Мы планируем эксплуатацию по субботам и воскресеньям состава с маленьким паровозом 9П с двумя вагонами, в том числе совершенно новым. Впервые в истории Российских железных дорог появился обзорный вагон. Он без окон, в нем 80 посадочных мест. Сделано все, чтобы пассажиры обзорно могли проехать и посмотреть на красоты той или иной туристической локации, почувствовать дыхание паровоза", — рассказал он.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Пегов уточнил, что в будние дни этот маршрут будет обслуживаться рельсовым автобусом РА-1, который также будет доставлять пассажиров до причала. При этом открытый вагон в будние дни будет включаться в состав поезда "Рускеальский экспресс".

Замгендиректора ОАО "РЖД" отметил, что компания не отказывается от идеи трамвая, который изначально был анонсирован в городе.

"Нас немного сейчас те условия, которые сложились по производству подвижного состава, сдвинули по срокам. Пришлось с учетом импортзамещения переписать техническое задание на этот аккумуляторный трамвай. По сути дела, мы его начали делать заново. Мы эту идею не оставляем, доведем ее до конца, чтобы первоначальный замысел был реализован. Мы все усилия к этому будем прилагать для того, чтобы все-таки появился аккумуляторный трамвай, который можно эксплуатировать на таких вот участках без контактной сети, в стране таких участков много. И здесь он впишется в городскую инфраструктуру. При этом мы этот маленький паровоз восстановили специально для того, чтобы это лето отработать с этим замечательным вагоном", — рассказал Пегов.

Поезд будет курсировать ежедневно с 3 июня от железнодорожного вокзала города Сортавала до остановочного пункта "Валаамский Причал", откуда отправляются скоростные "Метеоры" до острова Валаам. Поезд будет делать промежуточные остановки на станциях "Сортавала-Центр", "Карельская" и "Александрийская" (все они расположены в центре города). От вокзала поезд будет отправляться в 8:25, 10:35, 12:30, 15:20 и 17:00, от остановочного пункта "Валаамский Причал" – в 9:00, 11:50, 13:00, 16:35 и 18:10. Время в пути по всему маршруту составит 20 минут. При этом до сегодняшнего дня туристы, приезжая в город на поезде, могли добраться до причала пешком (расстояние более 3 км) или на такси.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

По выходным дням в состав поезда будет включаться обзорный вагон открытого типа с панорамными окнами, стилизованный под эпоху начала XX века, а также вагон-ресторан. Для маршрута железнодорожники восстановили маневровый паровоз серии 9П (выпускался в 1935-1957 гг.). Он почти в два раза меньше обычного паровоза из-за отсутствия тендера – вагона с запасом воды и угля. На сети железных дорог до настоящего времени сохранилось несколько экземпляров паровозов данной серии.

В будние дни по маршруту будет курсировать рельсовый автобус РА-1 (одновагонный дизель-поезд). В этом поезде обновили сидения, установили широкие багажные полки, светодиодное освещение и информационное табло, а также создали стойку зарядки для гаджетов и стойку-органайзер для чайной и сувенирной продукции с термопотом.

Для запуска поезда железнодорожники построили в городе остановочные пункты "Александрийская" (на пересечении ул. Октябрьская и Промышленная, примерно в 500 м от центра города), "Валаамский Причал" и "Улица Гагарина" (находится в непосредственной близости от платформы "Сортавала-Центр"), сюда будет прибывать последний рейс от "Валаамского Причала".

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Стоимость проезда по всему маршруту — 100 рублей. Бесплатным проездом смогут воспользоваться федеральные льготники, а скидку 50% смогут получить школьники и студенты.

Новый причал в городе Сортавала был открыт в мае 2022 года. Здание расположено на месте заброшенного пирса рядом со старыми производственными цехами мебельной фабрики. В реконструкцию этого участка инвестировал средства руководитель предприятия "Адамант" Игорь Лейтис. Помимо здания вокзала оборудована прибрежная линия с ограждением и смотровой площадкой, проложена асфальтированная дорога с тротуаром. Здание вокзала включает в себя зал ожидания, ресторан с видом на Ладогу.

Ретропоезд "Рускеальский экспресс" был запущен 1 июня 2019 года и стал единственным в России ежедневным маршрутом на паровозной тяге. Он совершает несколько рейсов в день от вокзала города Сортавала до горного парка "Рускеала". В город Сортавала два раза в день приезжают поезда "Ласточка" из Санкт-Петербурга, ежедневный поезд № 159/160 Москва — Санкт-Петербург — Сортавала — Петрозаводск, два раза в неделю туристические поезда из Москвы "В Карелию на Поезде Деда Мороза" и "В Карелию", а также рельсовый автобус от станции "Лодейное Поле" в Ленинградской области.