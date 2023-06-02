"В рамках развития железнодорожного туризма в России холдинг РЖД запускает новый ежедневный туристический поезд "Ладожская Нерпочка". Поезд начнет курсировать с 3 июня по городскому маршруту Сортавала (вокзал) – остановочный пункт "Валаамский Причал", — говорится в сообщении.

Поезд будет курсировать ежедневно и делать промежуточные остановки на станциях "Сортавала-Центр", "Карельская" и "Александрийская" (все они расположены в центре города). От вокзала поезд будет отправляться в 8:25, 10:35, 12:30, 15:20 и 17:00, от остановочного пункта "Валаамский Причал" — в 9:00, 11:50, 13:00, 16:35 и 18:10.

Как уточняет пресс-служба, в выходные дни по маршруту будет курсировать поезд на паровозной тяге серии 9П, в составе которого обзорный вагон открытого типа с панорамными окнами, стилизованный под эпоху начала XX века, а также вагон-ресторан.

"Для маршрута железнодорожники специально восстановили маневровый паровоз серии 9П. Он почти в два раза меньше обычного паровоза из-за отсутствия тендера – вагона с запасом воды и угля. На сети железных дорог до настоящего времени сохранилось немного экземпляров паровозов данной серии", — подчеркивается в сообщении.

В будние дни по маршруту будет курсировать рельсовый автобус РА-1 (одновагонный дизель-поезд). Отмечается, что в этом поезде установили комфортабельные сидения, широкие багажные полки, светодиодное освещение, информационное табло, стойку зарядки для гаджетов и стойку-органайзер для чайной и сувенирной продукции с термопотом.

Пресс-служба сообщает, что по прибытию на остановочный пункт "Валаамский Причал" пассажиры смогут совершить пересадку на скоростной речной теплоход "Метеор" и отправиться на знаменитый остров Валаам. Стоит отметить, что расстояние от железнодорожного вокзала до новой пристани составляет более 3 км. При этом на данный момент этот путь туристы могут преодолеть пешком или воспользоваться такси. Прибытие поезда "Ладожская Нерпочка" состыковано с расписанием "Метеоров" и беспересадочной группой вагонов поезда №160, курсирующих из Москвы до горного парка "Рускеала".

Для запуска поезда железнодорожники построили новые остановочные пункты в Сортавала – "Александрийская", "Валаамский Причал" и улица Гагарина, которая находится в непосредственной близости возле платформы "Сортавала-Центр".

Стоимость проезда по всему маршруту — 100 рублей. Бесплатным проездом смогут воспользоваться федеральные льготники, а скидку 50% смогут получить школьники и студенты.