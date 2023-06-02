Рейс будет выполняться два раза в неделю по маршруту Сочи-Калуга-Мурманск и обратно.

"Это открывает новые возможности для развития туризма, бизнеса. И человеческих взаимоотношений между жителями трех регионов", — заявил Шапша.

Как сообщалось ранее, рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам. В пятницу вылет из Калуги в 11:40, посадка в Мурманске в 14:30, вылет в обратном направлении в 15:30, посадка в Калуге в 18:15. По понедельникам вылет из Калуги в 11:50, посадка в Мурманске в 14:40, вылет из Мурманска в 15:40, посадка в Калуге в 18:15.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод. Парк компании состоит из российских самолетов Superjet 100.