Соответствующее предложение одобрила комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований.

Финансирование составит 49 млн 620 тыс. рублей — в 2023 году и 24 млн 320 тыс. рублей — в 2024 году. Средства будут направлены на поддержку инфраструктурного проекта в сфере туризма — глэмпинг-отеля "Копаново". Предполагается создание гостиницы, приспособленной к природным условиям с оборудованными местами под палатки, наличием удобств, электричеством, санузлом, горячей водой, полноценной мебелью и обслуживанием.

"Федеральный центр субсидирует проекты создания привлекательной туристической среды в субъектах РФ. Туризм является стимулом к развитию территорий, малого бизнеса, появлению новых рабочих мест. Таким образом, развитие отрасли повышает качество жизни населения регионов", — отметил Макаров.

В свою очередь губернатор Рязанской области Павел Малков подчеркнул, что в регионе идет системная работа над развитием туристической отрасли.

"Это один из наших приоритетов. В Рязанской области богатейший туристический потенциал, много очень красивых и интересных мест. Стоят серьезные задачи по развитию инфраструктуры, чтобы у людей была возможность остановиться на несколько дней в комфортных условиях, купить местные сувениры, проехать по дополнительным интересным маршрутам. В этом случае туризм станет полноценным доходным направлением", — отметил Малков.