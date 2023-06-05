"Генеральным директором АО "Международный аэропорт Владивосток" назначен Денис Львович Чмутов, ранее занимавший должность технического директора аэропорта и исполнявший обязанности генерального директора с октября 2022 года", — поясняется в официальной информации общества.

В действующей версии устава АО "МАВ" говорится, что гендиректор компании избирается на срок не более 5 лет.

В сообщении также отмечается, что стратегия развития аэропорта в ближайшие годы предусматривает расширение маршрутной сети, масштабную модернизации прилегающих территорий и реконструкцию взлетно-посадочной полосы (ВПП).

Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на обслуживание 3,5 млн пассажиров в год. По данным АО "МАВ", маршрутная сеть насчитывает примерно 40 направлений, полеты по которым совершают около 20 российских и зарубежных авиакомпаний. В 2022 году аэропорт обслужил 2,118 млн пассажиров, что на 17% больше, чем в 2021 году.

По данным АО "МАВ", основным акционером аэропорта является находящееся под управлением ГК "Аэродинамика" (ранее — "Базэл Аэро") АО "Международный аэропорт Сочи", владеющий 62,0752% акций. Компании Levanterra Pte. Ltd. (Сингапур) принадлежит 17,3854%, АО "Кварц-Инвест" (Москва) — 16,8424%. Бенефициаром "Кварц-Инвеста" является владелец АО "Хабаровский аэропорт" (главный оператор по наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровска) Константин Басюк.