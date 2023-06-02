В программе фестиваля "Сиреневый день" — выставка ароматов цветущего кустарника, мастер-классы, в том числе парфюмерный, ярмарка мастеров и квесты.

Организаторы подготовили обширную театрально-музыкальную программу. На Лесной сцене парка Выборгский театр драмы и кукол "Святая крепость" покажет спектакль "Цветик-семицветик" по мотивам сказки Валентина Катаева. Также гости смогут посмотреть музыкально-литературную театрализованную программу, участники которой прочтут отрывки из произведений русских поэтов и писателей ХХ века о сирени.

Самых маленьких посетителей ждет музыкально-интерактивный проект — сказки "Дюймовочка" и "Бременские музыканты" в сопровождении джазовых музыкантов.

Кроме того, в рамках фестиваля хранитель Монрепо Марина Сметанкина проведет экскурсию в плодовом саду, а садовник Смольного института Максим Лещинский прочтет лекцию о сирени в русской усадьбе.