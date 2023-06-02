"12 июня в нашей стране отмечается один из основных государственных праздников — День России. В преддверии этого знаменательного дня сотрудники главного управления содержания территорий проверят состояние стел и въездных групп в Московской области", — говорится в сообщении.

Надзорное ведомство отмечает, что в первую очередь коммунальным службам необходимо обновить внешний вид объектов: очистить от пыли, произвести окраску или удалить ржавчину. "Также необходимо привести в надлежащий вид прилегающие территории и зоны зеленых насаждений, если потребуется, то восстановить работу элементов подсветки", — приводятся в сообщении слова руководителя главного управления содержания территорий в ранге министра Светланы Аиповой.