«Автобусные туры на курорты Черного моря в сезоне 2022 года показали неплохой результат, а в этом году мы видим рост спроса на этот продукт в районе плюс 20% к прошлому году», – рассказала генеральный директор туроператора «Мультитур» Юлия Высоканова.

Как отметила эксперт, выбор автобусных туров обусловлен ценой: проезд на автобусе к месту отдыха дешевле, чем на любом другом виде транспорта. Кроме того, отели, которые туроператоры предлагают в составе автобусных туров, как правило, недорогие.

«Время в пути до Анапы, Туапсе или Крыма, до которых сейчас не летают самолеты – такое же, как на скором поезде – от 20 до 27 часов, в зависимости от места отдыха и дорожной обстановки. Но в отличие от поезда, автобусный тур подразумевает доставку туристов прямо в отель», — пояснили в АТОР.

В прошлом году туроператоры фиксировали оживленный спрос на автобусные туры в Анапу, в то же время поездки в Крым не снискали расположения россиян. По данным туркомпаний, на автобусные туры приходится доля в 1,5-2% от совокупного турпотока в Крым и Анапу.

В России продолжает действовать режим временного ограничения на полеты в 11 аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты России, включая международные, работают штатно.