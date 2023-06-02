По данным пресс-службы, в летний период Дагестан ожидает свыше 700 тыс. гостей. Вместе с тем самый большой поток туристов ожидается в августе.

"Традиционно самыми популярными у туристов остаются город Дербент, бархан "Сарыкум", Сулакский каньон, Карадахская теснина и Салтинский водопад, водопад Тобот и другие локации", — отметили в министерстве.

Как сообщалось, отельеры Дагестана ранее фиксировали 100% заполняемость на майские праздники и летний период. "Вся береговая полоса уже забита. Наши предприниматели говорят о 100% заполняемости. В принципе, в горах такая же история", — отмечал министр по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Эмин Мерданов.

В 2022 году Дагестан посетило более 1,5 млн туристов, что на 44% больше по сравнению с 2021 годом.