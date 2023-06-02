Как указано в распоряжении, ограничение пребывания граждан в лесах Рязанской области и въезд в них установлены в связи с действием на территории региона особого противопожарного режима.

Министерству природопользования предписано перекрыть шлагбаумами дороги, ведущих в лесные массивы; создать систему контрольно-пропускных пунктов в местах потенциальных угроз; осуществлять патрулирование участков лесного фонда с целью предупреждения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

Исключение сделано для машин жителей населенных пунктов, подъезд к которым осуществляется по лесным дорогам; военной техники; транспортных средств экстренных служб и машин предприятий, обеспечивающих необходимые жизненные потребности населения (торговля, почта, санатории, детские лагеря и т.д.). Также посещение лесов разрешено должностным лицам органов государственной власти, местного самоуправления и лесного хозяйства для исполнения служебных обязанностей.

Как сообщалось, особый противопожарный режим, включающий запрет на посещение лесов, был введен в Рязанской области с 26 апреля. Кроме того, со 2 мая был установлен запрет на посещение Окского государственного заповедника.