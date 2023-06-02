"В бюджете прописано 73,5 млрд рублей. Это строительство тоннеля и двух развязок: одна — в Кудепсте, вторая — на пересечении с дорогой на Красную поляну. Трассировка у нас выбрана. В течение трех лет мы этот объект должны построить", — сказал он, комментируя планы строительства автотрассы.

Протяженность платного четырехполосного скоростного дублера трассы Джубга-Сочи, в который войдет обход Адлера, составит 152,2 км. Дорога будет соответствовать II категории с расчетной скоростью движения до 100 км в час и эксплуатироваться на платной основе.

Обход Адлера протяженностью 7,7 км станет первоочередным участком. Дорога позволит не только быстрее добираться до аэропорта Адлера из центрального района Сочи, но и существенно разгрузит интенсивно развивающиеся районы.

Всего по проекту дублера А-147 предусмотрено строительство восьми участков.

Существующая в настоящее время дорога Джубга-Сочи (А-147) протяженностью 171 км является единственным автомобильным маршрутом, соединяющим Сочи с другими регионами России. Это двухполосный горный серпантин, особенно перегруженный в летний период. Время пути на существующем маршруте составляет в среднем 10 часов.

По поручению президента РФ госкомпания "Автодор" в 2022 году проработала возможные варианты трассировки дороги в этих районах и основные технические решения. В январе этого года Петушенко говорил, что трасса может быть открыта к 2028 году.