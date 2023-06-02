Закон призван систематизировать оказание услуг по автотуризму и мототуризму на курортах Карачаево-Черкесии, в том числе обеспечить безопасность туристов, уточнили в Народном собрании.

В частности, для осуществления авто- и мототуризма необходимы паспорт маршрута повышенной опасности и схема движения с указанием опасных участков. Паспорта и схемы маршрутов должны быть разработаны и утвержденные с соблюдением требований водного и лесного законодательства.

Кроме того, маршруты повышенной опасности должны быть включены в перечень официальных турмаршрутов Карачаево-Черкесии.

Также требуется обязательная сертификация на территории РФ транспортных средств, используемых при организации авто- и мототуризма.