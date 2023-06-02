"Его установят в сквере имени Кирова около летнего визит-центра. Выдавать ленты всем желающим будут сотрудники информационно-туристской службы", — говорится в сообщении.

Впервые такую акцию в Иркутске провели в прошлом году. Участие в ней приняли более 2 тыс. человек.

"По многочисленным просьбам жителей и гостей Иркутска "Дерево жизни" стояло в сквере имени Кирова две недели. На нем оставляли свои пожелания: кто-то писал о мире, развитии, процветании, кто-то — о семье, любви, достатке, здоровье. Мы сохранили ленты и сделали выставку в нашем офисе", — цитирует пресс-служба слова руководителя информационно-туристской службы Иркутска Анастасии Матвеевой.

Также в День города из сквера Кирова можно будет бесплатно отправить праздничные открытки родным и близким. Там будет развернут мобильный почтовый пункт. Специально ко Дню города напечатаны два вида открыток, выпущен штемпель.

Кроме того, в праздник по Иркутску будет курсировать передвижная концертная площадка "Синий троллейбус Булата Окуджавы". Во время поездки прозвучат песни в исполнении артистов областного клуба бардовской песни "Мост".

В целом праздничные мероприятия пройдут во всех районах города. Запланированы концерты, театрализованная, развлекательная, игровая и спортивная программы, конкурсы, будут работать интерактивные площадки для детей. В частности, впервые пройдут международные товарищеские матчи по футболу среди сборных команд Иркутска, Нинбо (Китай) и Улан-Батора (Монголия), площадкой игр станет спорткомплекс "Авиатор".

На площади графа Сперанского состоится открытый показ "Этноподиум. Ангара. Счастье чистой воды" в рамках Байкальской недели искусства и ремесел. Свои работы представят дизайнеры из России и стран ближнего зарубежья. Зрители увидят стилизованные костюмы разных национальностей, а также традиционную русскую одежду XIX-XX веков, собранную в этнографических экспедициях.

В местах проведения культурно-массовых мероприятий и рядом с ними будет ограничена продажа алкоголя.

В связи с празднованием также ограничат автодвижение в центре Иркутска — в районе сквера Кирова и площади графа Сперанского. Работу общественного транспорта в День города продлят до полуночи.

В этом году Иркутск отмечает 362-летие.