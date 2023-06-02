"На июнь зарезервировано 70% номерного фонда, столько же на июль, чуть меньше — 64% — на август. Нашим гостям доступны самые разнообразные предложения отдыха — от пятизвездочных гостиниц до мини-отелей", — цитирует пресс-служба слова губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Отмечается, что классификацию прошли почти 3 тыс. средств размещения, в том числе 277 на 36 тыс. номеров высшей категории (четыре-пять звезд). Наибольшее количество таких объектов расположено в Сочи, Анапе и Геленджике.

По данным пресс-службы, заполняемость и объем бронирования "высокозвездных" гостиниц увеличивается с каждым годом. На конец июня забронировали 66% отелей "пять звезд", 71% — "четыре звезды", 61% — "три звезды" и 53% — категории "без звезд".

Кроме того, в этом сезоне на курортах Краснодарского края работают 110 сетевых отелей на 15 тыс. номеров, в том числе 22 брендовых отеля мировых сетей на 4 тыс. номеров.

С начала года курорты Краснодарского края приняли более 3 млн туристов, отмечается в сообщении.