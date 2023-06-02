"Новый корпус Третьяковской галереи — один из знаковых объектов, который по ряду причин превратился в долгострой. В настоящее время в выставочных залах корпуса строители монтируют подсистемы для установки навесных панелей. Специалисты красят и шпаклюют стены, обрамляют дверные проёмы белым камнем и укладывают напольные покрытия в административной части здания. Завершить все строительные работы и открыть новый музейный комплекс для посетителей планируется в 2024 году", — рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Завершением строительства объекта занимается "Единый заказчик в сфере строительства". Гендиректор Карен Оганесян отметил, что новый корпус музейного пространства соединят с историческим зданием Третьяковской галереи 57-метровым стеклянным переходом.

"Специалисты уже залили основания опор будущего моста. Переход будет оборудован современными системами освещения, вентиляции, кондиционирования, отопления и пожаротушения. В первую очередь мост будет предназначен для транспортировки экспонатов, картин и оборудования музея, но после открытия корпуса им смогут пользоваться и посетители для комфортного перемещения из одного здания в другое", — отметил Оганесян.

Фасад нового корпуса украшен репродукциями картин Ивана Шишкина, Алексея Саврасова, Ивана Крамского, Михаила Врубеля и других известных русских художников. Всего на фасаде здания размещено 34 произведения живописи, обрамлённых широкими рамами из белого камня.

В здании нового корпуса Третьяковской галереи будут располагаться экспозиционные и выставочные пространства, реставрационные мастерские живописи, графики, скульптуры, а также научный фотоархив.

Напомним, что в ведение Единого заказчика в сфере строительства передан контроль над строительством 26 знаковых объектов культуры в России. Это Музей Мирового океана в Калининграде, филиал Александринского театра в Москве, Академический Малый драматический театр — Театр Европы, консерватория им. Римского-Корсакова в Петербурге и музейно-выставочный комплекс Третьяковской галереи в Москве.