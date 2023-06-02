«Конфликт между Россией и Украиной продолжается. Поэтому, не вдаваясь в подробности, понятно, что ограничения на въезд сохранятся», — цитирует Орпо газета Demokraatti.

Финляндия с 30 сентября 2022 года закрыла границу для россиян, въезжающих с туристическими целями. Оформление виз туристам также прекращено, въехать можно только для учебы, лечения или по приглашению близких родственников.

Орпо также напомнил о решении России сократить взаимное консульское присутствие в странах, по его словам, это была «ожидаемая мера».

«Тем не менее, мне кажется чрезвычайно важным сохранение дипломатической связи между странами, чтобы была возможность все уладить», — считает Орпо.

Весной Петтери Орпо и возглавляемая им Национальная коалиционная партия победили в ходе парламентских выборов в Финляндии.