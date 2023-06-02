"Родителями сотой лошади стали Регнум и Шикра. Юбилейная кобылка проживает в новообразованном гареме жеребца Сандро, уже вовсю играет и пробует траву на зубок", — говорится в сообщении.

Заповедник отмечает, что Центр реинтродукции лошади Пржевальского "планировал достичь такой численности к 2030 году, но у лошадей свои планы".

"И на то были причины: просторная заповедная степь, прекрасные пастбища, продуманная сеть водопоев, круглогодичный мониторинг, племенная работа, безопасность и защита. Количество редких и прекрасных лошадей Пржевальского в России растёт и эта тенденция сохранится", — отметили сотрудники заповедника.

Реализация программы по созданию полувольной популяции лошадей Пржевальского началась в октябре 2015 года, когда в Оренбург из Франции прибыли первые семь животных, которых после карантина выпустили в акклиматизационные загоны. Затем были завезены еще 30 лошадей из Венгрии.

Лошадь Пржевальского — один из немногих видов на Земле, который сохранен благодаря разведению в неволе. Его дикие популяции истреблены в Китае и Монголии в ХХ веке, в последний раз лошадь была замечена в природе в Джунгарском Гоби в 1969 году. Редкое животное включено в Красную книгу России с самым высоким статусом редкости — 0, а также в число 13 приоритетных видов национального проекта "Экология".

Программа по восстановлению популяции этого вида в Оренбуржье рассчитана до 2030 года и реализуется под патронажем президента РФ.