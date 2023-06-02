"Динопарк, созданный силами и на средства КЯК в рамках программы развития промышленного туризма, заработает в начале июля рядом со смотровой площадкой Приморского карьера. Это будет самый большой динопарк в Калининградской области",- говорится в пресс-релизе.

Посетители парка смогут увидеть фигуры древних рептилий высотой от 3 до 18 метров на площади в один гектар. Среди экспонатов — тираннозавр Рекс, птеродактиль и еще 10 древних обитателей планеты Земля.

"Все фигуры динозавров изготовлены в России. Четыре из них — аниматроники, они способны "оживать" и имитировать движения живого существа. На изготовление каждого динозавра ушло больше месяца. Сейчас в парке ведутся монтажные и озеленительные работы, в начале июля он будет открыт для посетителей", — рассказал проектировщик парка, помощник руководителя административной службы комбината Дим Охрименко.

Туристические объекты комбината пользуются большой популярностью у жителей и гостей региона. В среднем 150 тыс. человек в год посещают "Янтарную палату" и смотровую площадку Приморского карьера, откуда за добычей солнечного камня можно наблюдать с высоты птичьего полета. В апреле была завершена реконструкция музейного пространства "Янтарная галерея" в Москве.

На побережье Калининградской области в районе поселка Янтарный сосредоточено 95% мировых запасов янтаря. В регионе промышленную добычу янтаря ведет только КЯК. По итогам 2022 года комбинат добыл 500 тонн минерала. План добычи на 2023 год составляет 630 тонн.