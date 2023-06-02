В министерстве развития инфраструктуры Калининградской области пояснили, что по распоряжению губернатора Антона Алиханова с января 2023 года студенты очной формы обучения и школьники могут пользоваться правом льготного проезда круглый год, во время учебы и на каникулах.

При проезде в областных автобусах 50% скидка на билет предоставляется по транспортной карте "Волна Балтики Регион". Получить ее можно в любом МФЦ.

Также круглогодичной стала скидка для проезда учащихся в пригородных поездах. Для приобретения льготного билета студентам нужно предъявить в кассе студенческий билет (билет учащегося) очной формы обучения, а школьникам — справку учащегося, отмечает пресс-служба.

На начало 2023 года день у школьников и студентов очной формы обучения на руках находилось более 15,5 тыс. транспортных карт. Свыше 7 тыс. штук — у школьников и более 8,5 тыс. — у студентов.

В 2022 году студенты и школьники совершили более 1 млн поездок. Общая экономия средств за год составила 44,6 млн рублей с учетом отсутствия льгот на поездки во время каникул. Полученная учащимися льгота компенсируется перевозчикам из регионального бюджета.