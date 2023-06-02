В рамках проекта, реализованного по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, компания "Сокрома недвижимость" провела реконструкцию исторического здания 1935 года. Трехзвездочный сетевой спа-отель "Сокрома Гиперборея" состоит из 45 номеров различных категорий — от "эконом" до "делюкс", лобби, есть детская и комнаты для переговоров, говорится в пресс-релизе.

Реконструкция исторического двухэтажного здания, позволила увеличить его площадь до 1408 квадратных метров. Внутренне оформление основано на легенде о мифической северной стране Гиперборее. Дизайнеры смогли найти оригинальные решения, как совместить историю и современность, — интерьер украшают арт-объекты и тематические муралы.

"Первых гостей мы приняли в мае, когда наступает полярный день, а основной поток ждём к началу горнолыжного сезона. Одновременно можем разместить до 90 человек, или 6 тыс. человек в год", — рассказала генеральный директор ООО "Сокрома недвижимость" Дарья Ковалевская.

В каждом апартаменте отеля — гостиная, индивидуальная кухня, спальная зона, теплые полы и санузел, проведен проводной интернет, установлены телевизоры с бесплатным выходом в онлайн-кинотеатры и возможностью заказа еды в номер.

Затемнение в период белых ночей, который продлится до июля, обеспечивают теневые шторы. В отеле также оборудована прачечная с современными профессиональными системами стирки и сушки, которыми гости могут воспользоваться самостоятельно. Для горнолыжников предусмотрены системы хранения и сушки инвентаря.

Туристам, кто приедет в Кировск летом, предложат отправиться в поход за редкими минералами, которые встречаются только в Хибинах. Кольский полуостров — родина множества драгоценных камней. Ознакомиться с хибинскими минералами можно в холле гостиницы, где размещена экспозиция.

При этом развитие проекта продолжается. Осенью здесь откроют СПА с русской парной, фито-зоной, хаммамом и солевой комнатой. Построят отдельный ресторан "Дед Борей" на 50 мест с летней террасой и видом на горы, аутентичной арктической кухней и гастробаром, парковку на 30 машино-мест.

"Туризм — одна из лидирующих отраслей по количеству инвестиционных проектов, реализуемых в российской Арктике. На сегодняшний день около 120 резидентов АЗРФ инвестировали в развитие туристкой инфраструктуры 37 млрд рублей. "Сокрома Гиперборея" — это еще один успешный пример в истории гостеприимства Мурманской области благодаря мерам господдержки. Проект резидента АЗРФ отвечает концепции туристско-рекреационного кластера "Хибины", который реализуется на территории Кировско-Апатитского района", — отметила заместитель директора инвестиционного департамента КРДВ Мария Бадмацыренова.