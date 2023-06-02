"Сняв гипсокартонною обшивку стен в фойе второго этажа, строители открыли фрески в практически исчезнувшей сегодня технике "сграффито". Такие рисунки процарапываются на цветной штукатурке, а затем прописываются как фрески", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что фреску закрыли от зрителей около 20 лет назад во время последнего ремонта.

Установлено, что расписывали стены при строительстве театра сотрудники Московского художественного фонда.

"На трех стенах фойе второго этажа художники отобразили историю развития театра от драматургии "плаща и шпаги" Карло Гольдони до "Оптимистической трагедии" Всеволода Вишневского", — отмечается в пресс-релизе.

В настоящее время авторы ремонтного проекта решают, можно ли вписать фреску в современный дизайн театра.

На сайте театра отмечается, что здание было построено в 1968 году.