"Расширение терминала и перрона Каунасского аэропорта в 2025 году будет символизировать большой перелом в системе всех наших аэропортов, так как все литовские аэропорты будут готовы принимать вдвое больше пассажиров — более 10 млн", — сказал он журналистам в пятницу в Каунасе.

По словам главы министерства, пропускная способность аэропорта в Каунасе вырастет с 1 млн до 2 млн пассажиров в год. Строящийся новый терминал в Вильнюсе увеличит пропускную способность до 8 млн пассажиров, а годовой пассажиропоток аэропорта Паланги составляет около 0,5 млн человек.

В начале следующей недели управляющая аэропортами Литвы компания Lietuvos oro uostai объявит конкурсы на поиск подрядчиков для проектов в Каунасе предварительной стоимостью 30 млн евро.

Как сообщалось, в конце января 2023 года Вильнюсский аэропорт приступил к строительству нового терминала вылета, завершить которое планируется к концу 2024 года. Подрядчиком выступает победившая в конкурсе компания Eikos statyba, с которой подписан контракт на сумму 50,2 млн евро (с НДС). В результате реализации проекта общая площадь терминалов увеличится на треть, а пропускная способность — более чем в 2 раза, до 2,4 тыс. пассажиров в час.

По данным Lietuvos oro uostai, три литовских международных аэропорта — в Вильнюсе, Каунасе и Паланге — в 2022 году обслужили 5,35 млн пассажиров, что в 2,2 раза больше по сравнению с 2021 годом. В прошлом году было восстановлено более 80% пассажиропотока, зафиксированного до пандемии в 2019 году (6,5 млн человек).