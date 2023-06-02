Это первый отель нового бренда в восточно-европейском регионе. В Эстонии сеть Accor насчитывает четыре отеля, в ближайшем будущем планируется открыть еще два.

Отель расположен поблизости от таллиннского Певческого поля, и с легкостью доступен на общественном транспорте. Центр и Старый город Таллинна находятся на расстоянии

5-10-минутной поездки на автомобиле или автобусе, а дорога до таллиннского

порта и аэропорта займет до 12 минут на автомобиле.

Одним из элементов бренда Handwritten Collection в открывшемся отеле является

концепция "Ешь, работай и играй", разработанная при сотрудничестве с эстонским дизайнерским агентством Velvet и архитектурной студией Aeris. 4-звездочный отель предлагает 55 номеров, хаб, где можно работать, общаться или отдыхать, бистро Oru, конференц-залы, комната "Сделай сам" и зал для йоги.