«По итогам навигации мы ожидаем рост спроса на круизы на 10-12%. Это произойдет за счет прибавления аудитории в прошлом году благодаря программе туристического кешбэка. Сейчас эти новые клиенты возвращаются на наши лайнеры. Кроме того, на реки в нынешнюю навигацию вышло максимальное число судов – около 100», — сказал он.

По словам Растегаева, спрос на майские праздники оказался ниже ожидаемого, зато на июль и август бронирования идут активно.

Как сообщил гендиректор круизного агрегатора «Инфофлот» Андрей Михайловский, есть туристы, которые бронируют круизы на год вперед – на лето 2024 года.

Чаще всего туристы приобретают в России круизы выходного дня.

«Самый массовый вид круизного отдыха в стране – круизы выходного дня. Так было всегда и, видимо, будет, потому что решение можно принять буквально накануне, не надо брать отпуск, никаких особенных сборов. И цена минимальная. Это самый ходовой товар в турфирмах», — пояснил Михайловский.

Как отметили в РСТ, наибольшей популярностью пользуются круизы по маршруту Москва – Санкт-Петербург, по городам Золотого кольца, по Волге, на Соловецкие острова. Хорошо продаются также маршруты Москва-Ростов-на-Дону и Москва-Астрахань.

В 2022 году по российским рекам в летнюю навигацию путешествовали 320 тыс. человек.