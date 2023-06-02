"По версии следствия, руководство и сотрудники туркомпаний незаконно получили в качестве туристического кешбэка до 83 млн рублей", — сказал собеседник агентства.

По данным следствия, руководители туркомпаний по фиктивным основаниям перевели до 350 млн руб. на счета родственников, знакомых. Эти средства граждане затем использовали для покупки туристических продуктов в этих компаниях.

После оплаты туристических поездок по России на банковскую карту из бюджета РФ на банковские карты зачислялся туристический кешбэк. Фактически туристические поездки по России граждане не совершали, деньги по программе туристического кешбэка получили мошенническим путем.

Незаконно полученные деньги затем передавались руководству и сотрудникам турфирм.

Кроме того, фигуранты дела подозреваются в хищении из бюджета Приморского края 45 млн рублей, выделенных в качестве субсидии для компенсации части затрат по строительству модульных отелей в Хасанском районе Приморья.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.