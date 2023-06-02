"Купальный сезон в этом году рано начался. Уже зафиксированы 38 происшествий. Погибли 18 человек. Из них 13 — в мае, в том числе — двое детей", — сказал Морозов.

При этом он отметил, что за весь 2022 год в регионе на водоемах погибли 59 человек, из них 18 детей.

Как пояснил специалист, взрослые в основном тонут из-за употребления алкогольных напитков во время отдыха на природе. Детская смертность, по его данным, связана с безнадзорностью, когда несовершеннолетние идут купаться и пропадают из поля зрения старших.