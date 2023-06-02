"Самой благородной миссией является спасение на воде. В 2022 году были спасены 134 человека", — написал Собянин в своем блоге.

Мэр уточнил, что большинство московских спасателей на воде обладают квалификацией "водолаз" — ежедневно на дежурство заступают более 70 специалистов.

Он отметил, что в преддверии летнего периода одна из важнейших задач водолазов-спасателей — подготовка дна водоемов к купальному сезону. В конце апреля — начале мая специалисты проверяют дно водоемов и извлекают из воды мусор и травмоопасные предметы, осматривают береговую линию. Повторное обследования проводят непосредственно перед стартом купального сезона. Еще одно — в середине.

Мэр напомнил, что в городе работают сразу три водолазные службы: управление водолазных работ "Мосводостока", водолазная служба "Мосводоканала" и Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах.

Сотрудники первых двух служб следят за состоянием природных и искусственных водоемов и гидротехнических сооружений. Водолазы прочищают коллекторы, чистят и ремонтируют подводные канализационные и водоотводные трубы, отвечают за состояние очистных сооружений. Они же занимаются очисткой и углублением дна водоемов и обследуют рыбозащитные сооружения.