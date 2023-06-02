В четверг на 6,8 км реки Полуй теплоход "Дельта", проходящий рядом с пассажирским причалом, задел пассажирский теплоход "Роман Ругин".

"У теплохода "Роман Ругин" выбито два стекла, деформирована стойка. Пострадавших нет, вред окружающей среде не причинен", — говорится в сообщении.

Новоуренгойская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия, даст оценку соблюдению законодательства о безопасности судоходства.

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры "Интерфаксу" уточнили, что "Роман Ругин" был пришвартован, пассажиров на нем в момент происшествия не было.

Пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР сообщает, что по факту инцидента начата доследственная проверка.

Как сообщалось, 1 июня на Ямале началась пассажирская навигация.