Из-за "Мавара" отменены десятки внутренних авиарейсов.

В результате шторма пострадали восемь человек, один — серьезно.

В японском метеорологическом агентстве предупредили, что теплый и влажный ветер из тропического шторма привел к активизации сезонных дождей, что повысило риск появления наводнений и оползней.

Ожидается, что к утру субботы может выпасть до 35 см осадков.

Скорость ветра в "Маваре", когда он проходил через Японию, составила до 90 км/ч.

В мае "Мавар", который на тот момент был еще тайфуном, обрушился на остров Гуам, став самым разрушительным за 20 лет. Также он прошел мимо Филиппин и Тайваня, куда он принес мощные дожди и приливные волны.