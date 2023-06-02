"В партнерстве с Государственной Третьяковской галереей и Российской академией художеств музей-заповедник планирует организовать в Русском музее ретроспективную выставку мастера", — сказала Любимова, слова которой приводятся на сайте Минкультуры РФ.

По словам министра, также готовится международный проект, посвящённый живописцу. Совместно с Россотрудничеством музей продолжает работу по подготовке проекта "Василий Поленов на Ближнем Востоке" в 2024-2025 годах".

В рамках юбилея музеем-заповедником "Поленово" заявлены две юбилейные выставки, которые будут поддержаны министерством культуры.

Также, по ее словам, ведомство уделяет особое внимание решению вопросов, связанных с реставрацией объектов культурного наследия музея.

"Прежний облик вернут объектам культурного наследия, входящим в ансамбль усадьбы В. Д. Поленова на Оке: главному дому, мастерской художника и храму Святой Троицы. Также будет создано современное фондохранилище", — подчеркнула Любимова.

Глава Тульской области Алексей Дюмин рассказал о поддержке музея-заповедника, о выступлениях коллективов региона. Так, в рамках проекта "Музыкальное лето в Поленово" ведущие артисты Тульской областной филармонии выступят площадках музея "Поленово", так и в Поленовском подворье (Музейный квартал в Туле — ИФ).

"Поленово" больше, чем просто музей. Мы поддерживаем современные тренды в его развитии, вместе с поленовцами ищем новые точки роста. Благодаря нашим совместным усилиям, создание в музее комфортных условий и раскрытие мощного потенциала этого уникального места позволит ему засиять новыми красками", — отметил Дюмин.

Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник Василия Дмитриевича Поленова находится в 70 км от Тулы в Заокском районе. По проектам художника в усадьбе построены главный дом, мастерская "Аббатство", флигели, службы, а также расположенная в селе Бёхово Троицкая церковь. В 1931 году открыт дом-музей.

Василий Поленов (1844 — 1927) — русский художник, мастер исторической, пейзажной и жанровой живописи. 180-летие художника планируется широко отметить в 2024 году.