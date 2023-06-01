Всего в регионе будут работать 742 лагеря, что на 38 учреждений больше, чем в прошлом году.

Увеличить количество детских оздоровительных организаций стало возможным, в частности, благодаря участию региона в пилотном проекте по строительству быстровозводимых модульных корпусов.

В День защиты детей губернатор Дмитрий Азаров и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко дали старт смене в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания "Авангард", где в числе первых был реализован данный проект.

Так, вместительность учреждения увеличилась учреждения увеличилась до 226 детей в смену.

"Лагерь патриотической направленности, и я думаю, что наши участники специальной военной операции будут к вам приезжать, делиться своим опытом. Это действительно настоящие Герои, которые защищают нашу страну сегодня от серьезной угрозы, защищают нашу безопасность. Я думаю, вам тоже будет очень интересно с ними пообщаться", — сказала Матвиенко.

Губернатор поблагодарил спикера Совета Федерации за внимание к теме детского оздоровительного отдыха и внимание к региону.

"Благодаря тем идеям, которые Вы высказывали в предыдущий период, здесь, в Самарской области появился новый корпус. Мы понимаем, что это начало большого пути. Уже дал поручение сформировать региональную программу по данной тематике", — сказал Азаров.

Глава региона также отметил, что в Самарской области второй год подряд организовывают отдых детей из Донецкой и Луганской Народных Республик.

"В прошлом году лето в лагерях региона провели 346 мальчишек и девчонок из города-побратима Снежное ДНР. В этом году запланирован отдых и оздоровление 300 детей и 30 сопровождающих лиц из Снежного, а также 50 детей и 5 сопровождающих из Сватово", — уточняется в сообщении.