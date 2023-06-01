"По итогам Попечительского совета, прошедшего в четверг в Туле, были приняты решения о реставрации объектов музея-заповедника, содействии реализации цифровых проектов музея-заповедника, концепции культурно-просветительского центра "Театральный дом В.Д. Поленова" в Москве, содействии реализации цифровых проектов музея-заповедника, концепции культурно-просветительского центра "Театральный дом В.Д. Поленова" в Москве", — говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство Тульской области поддерживает музей-заповедник "Поленово".

Так, создана смотровая площадка, которая уже стала одним из любимых мест у посетителей. Также приобретена открытая сцена, где проводятся фестивали разных жанров, включая детские и творческие вечера. За счет внебюджетных средств приобретена уборочная и противопожарная техника, а также автомобили для перевозки людей и экспонатов.

"Поленово" больше, чем просто музей. Мы поддерживаем современные тренды в его развитии, вместе с поленовцами ищем новые точки роста. Благодаря нашим совместным усилиям, создание в музее комфортных условий и раскрытие мощного потенциала этого уникального места позволит ему засиять новыми красками", — приводятся в пресс-релизе слова губернатора Алексея Дюмина.

В частности, в этом году впервые пройдет фестиваль изобразительного искусства "Поленово — Бунырево". 100 юных художников со всех районов области будут жить там и писать поленовские пейзажи. Мастер-классы для них проведут талантливые тульские живописцы.

В рамках проекта "Музыкальное лето в Поленово" ведущие артисты Тульской областной филармонии выступят на разных площадках как в музее "Поленово", так и в Поленовском подворье.

Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д.Поленова находится в 70 км от Тулы в Заокском районе. По проектам художника в усадьбе построены главный дом, мастерская "Аббатство", флигели, службы, а также расположенная в селе Бёхово Троицкая церковь. В 1931 году открыт дом-музей.

Василий Поленов (1844 — 1927) — русский художник, мастер исторической, пейзажной и жанровой живописи. 180-летие художника планируется широко отметить в 2024 году.