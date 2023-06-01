"В дефиле-шоу примут участие более 400 музыкантов — они исполнят произведения, вдохновленные городом на Неве. Зрителей будут ждать показательные выступления оркестров ведущих военных учебных и научных центров России", — говорится в сообщении.

Специальными гостями фестиваля станут оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта Халилова, образцово-показательный оркестр внутренних войск МВД Белоруссии и ансамбль "Песняры". Фестиваль начнется в 15:00 на Соборной площади. Организатором выступил комитет по развитию туризма Петербурга. Военно-оркестровая служба регулярной российской армии была создана по указу Петра I: оркестры гвардии Семеновского и Преображенского полков играли на парадах в честь победы в Северной войне, марш Преображенского полка стал со временем неофициальным гимном Российской империи.