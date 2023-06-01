Местами по территории КБР ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25м/с, говорится в сообщении.

Из-за сильных осадков на реках прогнозируется подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах — сход небольших селевых потоков.

По данным МЧС, непогода может стать причиной чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с подтоплением низменностей, увеличением количества ДТП, повреждением опор линий связи и ЛЭП. Кроме того, в сельскохозяйственном секторе возможно повреждение строений и сельскохозяйственных культур.

Как сообщалось, накануне вечером непогода оставила без света более 11 тыс. жителей семи поселений в Кабардино-Балкарии. На минувшей неделе обильные осадки привели к повреждению ряда инфраструктурных объектов на территории КБР.