«На координационном совещании циркуляр с правилами поведения туристов был доработан, а теперь важно, чтобы его могли эффективно применять на местах. За несоблюдение правил нарушители будут подвержены санкциям или судебным разбирательствам в соответствии с законодательством Индонезии», — цитирует издание Костера.

Согласно документу, вход в священные храмы или места воспрещен, за исключением совершения молитв в традиционной балийской одежде.

Также запрещено забираться на священное дерево, осквернять святые и священные места, забираться на храмы, фотографироваться на их фоне в нескромной одежде или без одежды.

Туристам запрещено выбрасывать мусор в непредназначенных местах, засорять озера, родники, реки, общественные места. Нельзя использовать одноразовый пластик – полиэтиленовые пакеты, изделия из полистирола, пластиковые соломинки.

«Туристы не должны проявлять грубость, невежливость, производить шум и агрессивные действия по отношению к государственным чиновникам, правительству, местным сообществам и попутчикам-туристам, прямо или косвенно, в том числе через социальные сети», — пишет Detik Bali.

Туристам запрещена работа и/или ведение предпринимательской деятельности без официальных документов, выданных компетентным органом, участие в незаконной деятельности, такой, как торговля представителями флоры и фауны, древними артефактами и священными предметами, а также другими незаконными товарами, включая запрещенные наркотики.