"За неделю в Сочи воздушным транспортом прибыло почти 139 тыс. человек. Более 124,5 тыс. — по железной дороге. Рост пассажиропотока здесь за неделю составил порядка 19%. На сегодняшний день средняя загрузка средств размещения курорта составляет 78%, — говорится в сообщении.

Городской оперативный штаб по подготовке и проведению летнего сезона координирует работу объектов санаторно-курортной и потребительской сфер, экскурсионное обслуживание, организацию транспортного сообщения, поддержание санитарного порядка и обеспечение безопасности.

По данным администрации, Сочи готов к приему большого количества гостей. "С мая по сентябрь курорт ожидает на отдых и оздоровление свыше 4,5 миллионов гостей. Наша задача — обеспечить всем комфортное прибытие, отдых и отъезд домой. Для этого в летний период оперативный штаб работает круглосуточно", — цитирует пресс-служба заместителя главы города Сочи Вадима Снегирева.

По его словам,на данный момент 170 городских пляжей уже получили паспорт готовности, в зонах купания взято около 1 тыс.проб воды — все они соответствуют нормативам. Специальными табличками обозначены места, где купание запрещено.

"С пользователями пляжей проведена разъяснительная работа по запрету работы морских аттракционов с использованием парашютных систем. Также на территории Краснодарского края, включая Сочи, продолжает действовать ограничение на использование беспилотных летательных аппаратов", — сказал Снегирев.

Он отметил, что на всех санаторно-курортных объектах проведена аттестация спасателей и остальных сотрудников по действиям на случай чрезвычайных ситуаций. Установлены системы видеонаблюдения. Организовано взаимодействие МЧС и единого дежурно-диспетчерского центра Сочи по контролю за передвижением туристических групп в горно-лесном массиве. Для обеспечения общественной безопасности на курорте за счет прикомандированных из других муниципалитетов сотрудников полиции увеличено число наружных нарядов патрульно-постовой службы. Маршруты патрулирования максимально приближены к местам массового скопления людей.