"После общего нашего сегодняшнего отчета мы обратимся в правительство, но в этом году будут выделены дополнительные средства, которые можно будет тратить и на ремонты, и в том числе на продолжение программы строительства модульных корпусов", — сказала Матвиенко в четверг на совещании в Самаре.

"Нам, безусловно, надо будет наращивать мощности стационарных загородных лагерей. Поэтому надо сконцентрировать внимание на объектах детских центров, палаточных лагерей", — заявила Матвиенко.

Спикер Совета Федерации сообщила в связи с этим, что в 15 пилотных регионах создано 2,5 тыс. мест за счет строительства быстровозводимых модулей. "По инициативе Совета Федерации на эти цели был выделен 1 млрд рублей", — напомнила Матвиенко.

Она также сказала, что еще 18 регионов начали строительство быстровозводимых корпусов на собственные средства.