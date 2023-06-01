"В честь международного Дня защиты детей маленьких гостей курорта и их родителей ждут разнообразные развлечения. Большая вечеринка и шоу талантов "Я — суперзвезда" пройдут 1 июня в Горной Олимпийской деревне. В программе — детский кулинарный мастер-класс по приготовлению пиццы, веселая анимация и конкурсы, отборочный тур детского творческого конкурса и зажигательная дискотека", — отмечает пресс-служба.

Всех участников ждут подарки — сладкая вата и попкорн. Праздник детства на "Роза Хутор" продолжится 3 июня. В этот день на площади Розы будет дан старт летнему кубку "Хуторенок". Детские любительские соревнования уже стали доброй традицией курорта. Зимой маленькие спортсмены состязаются в катании на горных лыжах и сноубордах, летом — в беге, езде на самокатах и беговелах. Соревнования "Хуторенок" проходят каждую субботу, свое мастерство могут показать все желающие в возрасте от трех до 14 лет. Участие и прокат — бесплатные, каждый получает медаль финишера и памятные сувениры.

"На курорте будет идти бесплатная волшебно-музыкальная программа, посвященная Дню защиты детей: шоу гигантских мыльных пузырей и сладкой ваты, аквагрим, анимационная игровая программа "Три Кота. Необычноепутешествие", горная бродилка и школа выживания от Детской Горной Академии, мастер-класс по вязанию узлов, мультпарад любимых персонажей, выступление Brass-Band "MEGAPOLIS", дискотека с группой "Заи", беспроигрышная лотерея. Завершит день детства пиратская вечеринка в развлекательном центре "Корпорация Шалостей", — отмечается в сообщении.