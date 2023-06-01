"Главная идея — объединить активные занятия на свежем воздухе с экологическим просвещением. Мы ожидаем, что в фестивале примут участие порядка 500 человек. Участников ожидают разнообразные активности: турниры по волейболу, пляжному футболу, самбо, гребле на байдарках, а также соревнования по вейкборду", — приводятся в сообщении слова министра экологии и природопользования региона Тихона Фирсова.

Также в рамках мероприятия запланированы дискуссии на экологические темы, лекции, профильные мастер-классы. "Кульминацией фестиваля станет акция "Шар желаний" (...). Юные участники фестиваля уже написали на модели земного шара свои самые сокровенные желания, которые должны будут исполнить благотворители. Шар запустят в небо под занавес фестиваля", — добавил Фирсов.