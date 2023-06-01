"Выбор направлений и достопримечательностей был определен по результатам общегородского опроса "10 топ-мест любимого города", — говорится в сообщении.

В частности, участники экскурсии по территории троллейбусного парка смогут узнать о становлении троллейбусного движения в Кирове и побывать в салонах ретро-троллейбусов 1953 и 1970 годов выпуска.

Помимо этого, запланирована троллейбусная экскурсия "Хлынов — Вятка — Киров" (прежние и нынешнее название города — ИФ), а также экскурсия с рассказами о городе о поздравлением саксофониста на ночном троллейбусе "Огни любимого города".

Кроме того, жители и гости города смогут принять участие в пешеходной прогулке по парку им. С. М. Кирова, познакомиться с романтической и купеческой Вяткой.

Запланированы и автобусные экскурсии: "Православная Вятка", а также знакомство с архитектурой старой Вятки.

Участие в экскурсионной программе бесплатное, требуется предварительная запись, отмечается в пресс-релизе.

День города в Кирове отмечается 12 июня, уточнили "Интефаксу" в горадминистрации.