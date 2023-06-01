"Проект крайне недешевый. По предварительной оценке, он может стоить до 1,5 трлн рублей, я подчеркиваю — это до проектно-сметной документации. Сегодня ключевой момент — это поиск оптимального баланса с точки зрения структуры финансирования проекта. Мы на текущий день рассматриваем различные сценарии с использованием федерального бюджета. Безусловно, этот проект если не невозможно, то крайне сложно будет реализовать без федеральных денег. В том числе, рассматриваем различные механизмы обеспечения его внебюджетным финансированием. С нашими коллегами — банкирами из ДОМ.РФ смотрим на возможность привлечения льготного финансирования по программе ДОМ.РФ", — заявил первый заместитель председателя правления по инвестиционной политике ГК "Автодор" Игорь Коваль в ходе международного форума "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве", который проходит в Сочи в среду.

Он отметил, что в правительство РФ будет представлено предложение по привлечению внебюджетных источников финансирования.

Протяженность скоростной четырехполосной автомобильной дороги составит 152,2 км. Она будет отходить от федеральной трассы М-4 "Дон" в районе города Горячий Ключ и заканчиваться на участке обхода микрорайона Адлер, в районе аэропорта Адлера. Дорога будет соответствовать II категории с расчетной скоростью движения до 100 км в час.

Дорога будет эксплуатироваться на платной основе. Как подчеркнул на форуме Коваль, экономический эффект от строительства новой дороги — вклад порядка 2,5 трлн рублей в ВВП страны и порядка 2 млрд рублей в ВРП края.

Первоочередным участком станет строительство обхода Адлера. По данным администрации города Сочи, инвестиции в этот участок составят 74 млрд рублей. Реализация проекта позволит не только добираться быстрее до аэропорта Адлера из центрального района Сочи, но и существенно разгрузит интенсивно развивающиеся районы. Протяженность участка — 7,7 км.

"Первый наиболее приоритетный и загруженный в текущих параметрах участок автомобильной дороги — это обход Адлера. Мы в самое ближайшее время приступаем к проектно-изыскательским работам, а до конца текущего года начинаем физические работы по подготовке территории на объекте", — добавил первый зампредседателя правления ГК "Автодор".

Коваль уточнил, что к строительству обхода Адлера планируется приступить до конца текущего года, проект обеспечен финансированием.

Как сообщалось, вторым этапом реализации проекта станет III очередь обхода г.Сочи протяженностью 13,6 км. Трафик составит порядка 24 тыс. автомобилей в сутки в первый год эксплуатации. Третий этап — это обход г.Туапсе протяженностью порядка 16,5 км, четвертый — участок от Горячего Ключа до села Агой, примыкание к обходу Туапсе. Длина четвертого участка составит 59 км.

Всего по проекту предусмотрено строительство восьми участков.

Существующая в настоящее время дорога Джубга-Сочи (А-147) протяженностью 171 км является единственным автомобильным маршрутом, соединяющим Сочи с другими регионами России. Это двухполосный горный серпантин, особенно перегруженный в летний период. Время пути на существующем маршруте составляет в среднем 10 часов. По словам Коваля, средняя скорость движения в пиковый сезон на отдельных участках не превышает 30 км/ч.

Как сообщалось, согласно поручению президента РФ, госкомпания "Автодор" в 2022 году проработала возможные варианты трассировки дороги в этих районах и основные технические решения. Как сообщал председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко, трасса может быть открыта к 2028 году.