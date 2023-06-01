"Республика Крым готова оказать помощь Белгородской области, нашему братскому региону, и принять на отдых до 1 тысячи детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Говорил об этом с губернатором Вячеславом Владимировичем Гладковым. Также если у нас будут появляться свободные места, то предложим белгородцам направить в Крым дополнительное количество детей", — написал Аксенов в своем телеграм-канале в четверг.

Приграничная территория Белгородской области в последние дни подвергается массированным обстрелам с украинской стороны. Власти организовали вывоз желающих в пункты временного размещения.