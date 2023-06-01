"На детском пляже в Сукко высокого забора с колючей проволокой не будет. Мэр Анапы Василий Швец в ходе обсуждения мер безопасности с директором ВДЦ "Смена", отметил, что это избыточная мера. Ограждение, отделяющее зону детского отдыха, должно быть декоративным", — говорится в сообщении.

Отмечается, что решено установить по периметру пляжной территории "Смены" невысокое эстетичное ограждение в светлых тонах, а также дежурство специализированного охранного предприятия для ограничения доступа на детский пляж посторонних.